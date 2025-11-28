[VIDEO] Nayadet López se redimió y lo empató para La Roja Femenina con tremendo golazo ante Perú

La volante Nayadet López se redimió en el partido ante Perú y anotó un golazo de derecha para el empate parcial 1-1, en la visita de La Roja en Cusco, por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina.

López había cometido un error defensivo en la media hora, que permitió la apertura de la cuenta de Alesia García para las locales.

Alesia García anota el 1-0 para Perú en Cusco. Velocidad y definición. pic.twitter.com/1F1LxrabeU — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) November 28, 2025

Sin embargo, López se recuperó y soltó la rabia por el error con un tremendo disparo desde fuera del área, inatajable para la arquera rival Mia Shalit.

