Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

[VIDEO] Nayadet López se redimió y lo empató para La Roja Femenina con tremendo golazo ante Perú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La volante había cometido un error defensivo en el gol de las peruanas.

[VIDEO] Nayadet López se redimió y lo empató para La Roja Femenina con tremendo golazo ante Perú
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La volante Nayadet López se redimió en el partido ante Perú y anotó un golazo de derecha para el empate parcial 1-1, en la visita de La Roja en Cusco, por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina.

López había cometido un error defensivo en la media hora, que permitió la apertura de la cuenta de Alesia García para las locales.

Sin embargo, López se recuperó y soltó la rabia por el error con un tremendo disparo desde fuera del área, inatajable para la arquera rival Mia Shalit.

Revisa el golazo de López para Chile: 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada