Enzo Roco abordó los rumores que lo vincularon a Colo Colo

Tras quedar como agente libre en el mercado luego de su salida de Fatih Karagümrük de Turquía, el defensa nacional Enzo Roco concretó su regreso al país después de más de una década para fichar por Palestino.

Sin embargo, la historia pudo ser muy diferente, ya que el chileno fue ligado no solo al club que lo formó (Universidad Católica), sino también a Colo Colo, rumor que el propio zaguero se encargó de aclarar.

En conversación con ESPN, el central explicó que "lo de Colo Colo lo supe más que nada por las redes sociales. Creo que se dio además porque era un jugador libre y soy chileno. Además conozco la liga, entonces por ahí quizás surgió el interés".

Aunque el oriundo de Ovalle lamentó que no se llegó a buen puerto, admitió que "es lindo que los clubes grandes quieran contar con uno, pero al final uno tiene que tomar una decisión lo antes posible".

Roco puede debutar este domingo 1 con el conjunto de colonia cuando reciban a Ñublense en el estadio Municipal de La Cisterna a las 20:30 horas (23:00 GMT).