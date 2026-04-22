Huachipato está de duelo por fallecimiento de joven futbolista

El club Huachipato informó con dolor y pesar del fallecimiento de un jugador de las divisiones inferiores del equipo.

Sin dar nombre, el elenco de Huachipato lamentó "profundamente su deceso y unos unimos al dolor de su familia, compañeros y amigos en este difícil momento".

"Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad, que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar", añadió en relación al jugador perteneciente a la serie sub 15.

Mira acá el sensible comunicado