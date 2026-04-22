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Huachipato está de duelo por fallecimiento de joven futbolista
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El futbolista pertenecía a la serie sub 15 del club del acero.
El futbolista pertenecía a la serie sub 15 del club del acero.
El club Huachipato informó con dolor y pesar del fallecimiento de un jugador de las divisiones inferiores del equipo.
Sin dar nombre, el elenco de Huachipato lamentó "profundamente su deceso y unos unimos al dolor de su familia, compañeros y amigos en este difícil momento".
"Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad, que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar", añadió en relación al jugador perteneciente a la serie sub 15.
Mira acá el sensible comunicado