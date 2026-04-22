Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.0°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Huachipato está de duelo por fallecimiento de joven futbolista

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista pertenecía a la serie sub 15 del club del acero.

Huachipato está de duelo por fallecimiento de joven futbolista
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El club Huachipato informó con dolor y pesar del fallecimiento de un jugador de las divisiones inferiores del equipo.

Sin dar nombre, el elenco de Huachipato lamentó "profundamente su deceso y unos unimos al dolor de su familia, compañeros y amigos en este difícil momento".

"Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad, que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar", añadió en relación al jugador perteneciente a la serie sub 15.

Mira acá el sensible comunicado

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada