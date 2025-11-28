Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Chilavert destrozó a la AFA: Son dictadores, al que piensa diferente lo sancionan

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador tambien solidarizó con Estudiantes tras su sanción.

Chilavert destrozó a la AFA: Son dictadores, al que piensa diferente lo sancionan
 EFE (Archivo)
El exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert destrozó a la AFA y se refirió a la situación actual del fútbol argentino: "Son dictadores, al que piensa diferente lo sancionan".

El exjugador de Vélez Sarsfield salió a criticar la administración presidida por Claudio "Chiqui" Tapia luego de la polémica sanción en contra del plantel de Estudiantes de La Plata tras el pasillo de espalda que le realizó a Rosario Central luego de que el cuadro callana fuera condecorado como campeón de la tabla anual

"Es una locura que no me llama la atención. Están matando al fútbol argentino a nivel mundial", dijo.

También se solidarizó con el cuadro "pincharrata""Es un daño terrible. Mi solidaridad con el club", exprseó.

Por último habló sobre la uasencia de Mauricio Macri en el fútbol argentino: "Me extraña que no salga a defender a una institución modelo como Estudiantes siendo el presidente de la fundación FIFA".

