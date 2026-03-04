Futbolista iraní rompió en llanto por la guerra: Espero que mi país esté vivo

La futbolista iraní Sara Didar relató su angustia por la escalada bélica que atraviesa Irán en medio de su participación en la Copa de Asia femenina. La delantera del conjunto persa compareció al borde de las lágrimas en una conferencia de prensa en Sydney, donde visibilizó el temor que siente el plantel por la seguridad de sus familiares tras los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel.

"Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le sucedió a Irán, a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Espero que mi país esté muy vivo", declaró la deportista de 21 años ante los medios en Australia.

La jugadora abandonó rápidamente el recinto tras emitir sus palabras a través de un intérprete, en una jornada marcada por la alta tensión política en la región.

Sara Didar integra el grupo de futbolistas que el pasado lunes protestó mediante el silencio durante la interpretación del himno nacional, previo a la derrota por 3-0 ante Corea del Sur.

Por su parte, la seleccionadora nacional Marziyeh Jafari rehusó realizar comentarios sobre el fallecimiento del líder iraní, Alí Jameneí, centrando su discurso en la preparación para los duelos ante Australia y Filipinas.

El retorno de Irán a la competencia continental femenina, el primero desde 2002, ocurrió en un contexto de represión social y crisis humanitaria en Asia. Según reportes de la Media Luna Roja, los enfrentamientos causaron la muerte de al menos 787 personas en suelo iraní, mientras que organismos internacionales elevaron la cifra a más de mil civiles fallecidos, incluyendo menores de edad en diversas ciudades de Oriente Medio.

La delegación iraní continuará su participación en el torneo de Australia bajo un clima de incertidumbre por las represalias en su país de origen. Irán respondió con ofensivas hacia objetivos en Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, intensificando un conflicto que mantiene en alerta a los organismos deportivos internacionales por la seguridad de las atletas en el extranjero.