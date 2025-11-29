Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.5°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Insólito: Presidente de club paraguayo entró a jugar en Primera División a los 51 años

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El dirigente Luis Vidal además batió un récord al debutar en su equipo.

Insólito: Presidente de club paraguayo entró a jugar en Primera División a los 51 años
 Captura (Tigo Sports Paraguay)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La liga paraguaya fue el escenario de una increíble secuencia, con el presidente de un club saltando a la cancha para jugar por su equipo en la última fecha del campeonato de Primera División.

Luis Vidal, mandamás de Recoleta FC, ingresó como cambio ante Nacional, en un insólito debut a sus 51 años: Anteriormente, en septiembre, ya había estado en la banca por la Copa Paraguay.

El dirigente ingresó a la cancha con la camiseta número 18 cuando se jugaban los descuentos (90+1'), pero el poco tiempo en cancha no bastó para evitar que la movida fuese calificada de "papelón" por los hinchas en redes sociales.

Además de hacerse viral, Vidal se convirtió en el jugador más veterano en jugar en la liga de Paraguay, superando los 49 años que tenía Nelson Bernal cuando jugaba para 12 de Octubre en 2021.

En cuanto a la deportivo, Deportivo Recoleta terminó con 32 puntos luego de las 22 fechas del Clausura, quedándose con el sexto lugar de la tabla tras el 0-0 final con Nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada