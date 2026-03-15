Danil Sekach, futbolista ruso de 20 años, admitió su responsabilidad en el asesinato de una empresaria moscovita ocurrido el pasado viernes, todo bajo la manipulación de una red de estafadores que lo instó a sustraer el contenido de una caja fuerte.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó que el deportista irrumpió en el domicilio de la víctima. Ante la negativa de la mujer para entregar la clave, la atacó con golpes y puñaladas hasta sufallecimiento, en presencia de su hija de 16 años.

Una vez concretado el homicidio, Sekach sustrajo 2 mil dólares, joyas y monedas de colección que lanzó por una ventana. El implicado mantuvo retenida a la adolescente hasta el sábado, jornada en la cual la policía rusa concretó su detención en un hotel ubicado a 14 kilómetros del sitio del suceso.

El futbolista integró las categorías inferiores de la selección de Rusia y cumplió procesos de formación en academias de Lokomotiv Moscú, Rostov, Stroguinó y Saturn. Al momento de los hechos, el zaguero pertenecía a las filas de Ural B.