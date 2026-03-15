Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.5°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Joven futbolista ruso admitió asesinar a una empresaria por orden de estafadores

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El jugador se formó en la academia de Lokomotiv Moscú.

Joven futbolista ruso admitió asesinar a una empresaria por orden de estafadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Danil Sekach, futbolista ruso de 20 años, admitió su responsabilidad en el asesinato de una empresaria moscovita ocurrido el pasado viernes, todo bajo la manipulación de una red de estafadores que lo instó a sustraer el contenido de una caja fuerte.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó que el deportista irrumpió en el domicilio de la víctima. Ante la negativa de la mujer para entregar la clave, la atacó con golpes y puñaladas hasta sufallecimiento, en presencia de su hija de 16 años.

Una vez concretado el homicidio, Sekach sustrajo 2 mil dólares, joyas y monedas de colección que lanzó por una ventana. El implicado mantuvo retenida a la adolescente hasta el sábado, jornada en la cual la policía rusa concretó su detención en un hotel ubicado a 14 kilómetros del sitio del suceso.

El futbolista integró las categorías inferiores de la selección de Rusia y cumplió procesos de formación en academias de Lokomotiv Moscú, Rostov, Stroguinó y Saturn. Al momento de los hechos, el zaguero pertenecía a las filas de Ural B.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada