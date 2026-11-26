La Confederación Africana de Fútbol anunció que Vozinha, arquero de Cabo Verde y Colo Colo, quedó en la terna finalista por el premio al mejor arquero africano en los CAF Awards 2026.

Vozinha, de 40 años, competirá ante el marroquí Yassine Bounou, de Al Hilal, y el senegalés Edouard Mendy, de Al Ahli.

Mendy fue campeón con Senegal en la polémica final de la Copa de Africa, tras la resolución el TAS hace un par de días; y Bounou jugó con Marruecos en esa definición en Rabat.

Vozinha, por su lado, fue el arquero revelación de la Copa del Mundo, con grandes actuaciones ante España, Uruguay y Argentina.

Después de su irrupción en la Copa del Mundo, fichó en Colo Colo y se coronó campeón de la Liga de Primera.

La ceremonia de premiación de los CAF Awards será el miércoles 2 de diciembre en Nigeria.