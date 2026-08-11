Jorge Sampaoli busca reforzar a Talleres de Córdoba con defensores de la U y la UC

Jorge Sampaoli, exseleccionador de La Roja y actual entrenador de Talleres, buscó en el fútbol chileno sus próximos nombres para reforzar al elenco de Córdoba.

Según Claudio Alfaro, periodista de ESPN, el casildense está interesado en los defensores argentinos Franco Calderón, de Universidad de Chile, y Juan Ignacio Díaz, de Universidad Católica.

El primero perdió terreno desde el arribo de Fernando Gago al banco "azul", por lo que la opción de abrir una negociación sería más factible en comparación al hombre de "cruzado", quien es considerado una pieza clave para Daniel Garnero.

La negociación corre a contrarreloj para Sampaoli y para que los clubes contacten un eventual reemplazo, ya que el libro de pases en el fútbol chileno cerrará este jueves a las 23:59 horas.