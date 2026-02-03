Deportes La Serena oficializó a Francis Mac Allister como su nuevo refuerzo para la temporada 2026

Deportes La Serena anunció al volante argentino Francis Mac Allister como su nuevo fichaje y sumó así su undécima incorporación de la temporada 2026.

El jugador de 30 años arribó al cuadro granate tras su paso por Argentinos Juniors.

También vistió las camisetas de Talleres, Rosario Central, Boca unidos e Instituto de Córdoba.

¿Quiénes son los refuerzos de La Serena para 2026?

Con esto, Mac Allister se sumó a Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Alexander Oroz, Yahir Salazar, Matías Marín, Milovan Velásquez, Federico Lanzillota, Rafael Delgado y Diego Rubio como los nuevos refuerzos del elenco papayero.