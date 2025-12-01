Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

Presidente de honor de Bayern Munich cargó contra DT de Liverpool por situación de Florian Wirtz

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Uli Hoeness acusó a Arne Slot de no cumplir las promesas que le hizo a Florian Wirtz para ficharlo, apuntando a que el jugador recibe pocas oportunidades en el equipo inglés.

El presidente de honor de Bayern Munich, Uli Hoeness, criticó con dureza al entrenador de Liverpool, Arne Slot, por la situación que atraviesa el futbolista alemán Florian Wirtz. El histórico dirigente bávaro acusó al técnico neerlandés de haberle hecho promesas que no cumplió para convencer al jugador de fichar por el equipo inglés en lugar de recalar en Múnich.

En el congreso "Sport Marke Medien", Hoeness no se guardó nada. "Evidentemente Slot le prometió cosas que no ha cumplido. Le prometió el '10' y que iba a armar un equipo en torno a él. Una mierda. Recibió el '7' y el equipo juega a lo que sea, pero no en torno a Wirtz", disparó el exdirigente.

El presidente de honor de Bayern Munich profundizó en su análisis sobre el bajo rendimiento del futbolista desde su llegada a la Premier League, donde considera que no tiene el mismo protagonismo que ostentaba en su anterior club.

"En Bayer Leverkusen recibía todos los balones. En Liverpool recibe por mucho cinco pases en 45 minutos y, si pierde dos, lo critican", sentenció Hoeness sobre la situación del joven talento alemán, quien fuera la gran figura del equipo de las aspirinas en las últimas dos temporadas.

