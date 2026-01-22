Brayan Cortés y Leandro Fernández tuvieron un opaco estreno con Argentinos Juniors

El portero chileno Brayan Cortés y el exdelantero de Universidad de Chile Leandro Fernández tuvieron un opaco estreno con la camiseta de Argentinos Juniors al jugar en la eliminación del equipo de la Paternal ante Middland en la Copa Argentina.

Mientras el arquero nacional fue titular y jugó los 90 minutos, el hasta hace poco jugador azul ingresó cuando el partido estaba 1-1 ante el cuadro de Primera B, pero poco pudo hacer en medio del pobre desempeño de su elenco y el partido terminó definiéndose desde los 12 pasos.

Ahí, con el marcador 4-4 Fernández tuvo la ocasión de sellar la clasificación, pero su disparo fue fallado por el portero.

Luego, Middland tuvo la oportunidad de ganar, pero Cortés contuvo un penal, no obstante, un nuevo fallo del equipo rojo le permitió al modesto equipo terminar venciendo al equipo donde se formó Diego Maradona.