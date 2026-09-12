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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Carlos Palacios fue protagonista en triunfo de Boca ante Central Córdoba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante dio una asistencia y alineó como titular, igual que Williams Alarcón.

Carlos Palacios fue protagonista en triunfo de Boca ante Central Córdoba
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Boca Juniors contó con acción chilena en La Bombonera, con Carlos Palacios y Williams Alarcón presentes en el 3-1 sobre Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura argentino.

Ambos jugadores nacionales fueron titulares y disputaron todo el encuentro, cuyo marcador se abrió en apenas cinco minutos de juego gracias a Angel Romero. Poco después, a los 11', Enner Valencia marcó su primer gol como "xeneize" para el 2-0.

En el minuto 56, Palacios habilitó a Romero con un pase que precedió un notable remate del paraguayo desde fuera del área, colocando el 3-0 parcial. Martín Cuitiño descontó a los 90' para la visita.

Con este resultado Boca Juniors alcanzó 14 puntos y se ubicó momentáneamente en el quinto puesto del Grupo A, a la espera de lo que hagan Unión de Santa Fe (13) e Independiente (13) en sus respectivos partidos.

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