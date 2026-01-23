Matías Sepúlveda vio acción en el triunfo de Lanús sobre San Lorenzo en el Apertura de Argentina

El futbolista chileno Matías Sepúlveda vio acción el triunfo 3-2 de Lanús sobre San Lorenzo en el Estadio "Pedro Bidegain" en la primera fecha del Torneo de Apertura de la liga argentina.

El exjugador de Universidad de Chile ingresó al minuto 85 del partido, reemplazando a su compañero Ramiro Carrera.

Este fue el segundo partido del "Tucu" Sepúlveda en Lanús, tras su debut ante Sarmiento de La Banda por Copa Argentina.

Los goles del cuadro azulgrana fueron anotados por Rodrigo Castillo (73'), Carlos Izquierdoz (30') y Marcelino Moreno (73'), mientras que Alexis Cuello (53', 86') anotó un doblete para el "Ciclón".

El siguiente partido del cuadro de Sepúlveda será de local ante Unión de Santa Fe el jueves 29 de enero a las 19:15 horas (22:15 GMT).