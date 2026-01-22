Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.8°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Torneo de Apertura en Argentina arrancó con empate de Aldosivi ante Defensa y Justicia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

César Pérez no jugó con el "Halcón de Varela".

Torneo de Apertura en Argentina arrancó con empate de Aldosivi ante Defensa y Justicia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Torneo de Apertura de Argentina comenzó con un empate 0-0 entre Aldosivi contra Defensa y Justicia, este jueves 22 de enero.

El partido, disputado en el estadio José María Minella, tuvo pocas llegadas de peligro para ambos equipos. Lo más preocupante de la jornada fue el codazo que recibió el jugador de Defensa y Justicia Damián Fernández, por parte de su compañero Lucas Souto, acción que lo obligó a abandonar el campo en ambulancia tras desmayarse.

El chileno César Pérez, jugador de Defensa y Justicia desde el 2024, no fue citado para este encuentro por lesión.

Por la segunda fecha, Defensa y Justicia visitará a Deportivo Riestra el próximo jueves 29 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT), mientras que Aldosivi recibirá a Barracas Central el miércoles 28 en el mismo horario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada