Williams Alarcón está en la órbita de un viejo conocido para la próxima temporada

El chileno Williams Alarcón, volante de Boca Juniors, apareció en la órbita de un viejo conocido, Huracán, que quiere repatriarlo tras la deslucida temporada que tuvo en el cuadro xeneize.

Según información de El Crack Deportivo, el director técnico Diego Martínez está a detalles de retornar al Globo para el ciclo 2026 y una de sus prioridades es el regreso de Alarcón, a quien dirigió durante el segundo semestre de 2023.

De acuerdo con el citado medio, si bien el precio de mercado del chileno ronda los cinco millones de euros, el elenco auriazul no ve con malos ojos un préstamo, considerando que Alarcón perdió terreno desde la llegada de Claudio Úbeda a la banca.

Sumando todas las competiciones que ha disputado Boca Juniors este 2025, el volante solo ha aportado con una asistencia en 26 partidos, completando un total de 1.059 minutos en cancha.

Con Huracán, en cambio, Alarcón llegó a jugar 54 encuentros con un saldo de cinco goles y siete habilitaciones.