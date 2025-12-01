La insólita frase homofóbica del técnico Abel Braga en su presentación en Inter de Porto Alegre

El complejo momento de Inter de Porto Alegre, que el fin de semana quedó en zona de descenso en el Brasileirao tras caer el viernes por 5-1 ante Vasco de Gama, se vio aún más complicada por los dichos de su nuevo técnico, Abel Braga.

El flamante entrenador asumió ayer en reemplazo del destituido Ramón Díaz y dejó frase que provocó una airada reacción debido a su carga homofóbica.

"No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas", disparó ante los medios.

"Tuve que relajar al grupo hoy, así que entiéndanlo. Quiero a los chicos fuertes", agregó.

Ante la repercusión que generaron sus polémicos dichos, utilizó las redes sociales para disculparse: "Aficionados del Inter, antes que nada reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo. ¡Vamos, Inter!", manifestó.