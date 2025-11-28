Un "diluvio" paralizó por casi dos horas el duelo de Vasco e Inter de Porto Alegre

Una increíble incidencia tuvo el partido entre Vasco da Gama e Inter de Porto Alegre en la fecha 36 del Brasileirao, puedes un verdadero "diluvio" dejó el duelo en vilo por más de una hora.

La lluvia en Río de Janeiro se fue intensificando, llegando a su peak en el cierre del primer tiempo, cuando los locales ganaban por 2-1.

Las precipitaciones afectaron notablemente la cancha y una vez cumplido el tiempo correspondiente al descanso, las acciones se suspendieron largamente: La interrupción duró más de hora y media, llegando a un total de casi dos horas sumando el nuevo calentamiento que los jugadores debieron realizar.

Jugadores y periodistas esperaron una decisión en el túnel del Estadio São Januário. Finalmente, tras la baja de la lluvia e intensos trabajos en el terreno de juego, se pudo desarrollar el segundo tiempo.

En lo deportivo, Vasco da Gama selló una goleada de 5-1 para seguir en zona de Copa Sudamericana con 45 puntos, aunque acechado por Ceará con 42 y el propio Inter de Porto Alegre, que pese a tener 41 unidades también mira de reojo el descenso.