[VIDEO] Jorge Sampaoli perdió el control tras burlas por su estatura en Brasil
El entrenador argentino debió ser controlado por sus jugadores.
El extécnico de Universidad de Chile y de la selección chilena Jorge Sampaoli perdió el control en un partido del torneo estadual de Minas Gerais y terminó siendo detenido por sus jugadores luego de que el técnico rival se burlase de su estatura.
Los hechos ocurrieron luego de finalizado el primer tiempo y el marcador se encontraba igualado 1-1 en el duelo entre América MG y Atlético Mineiro.
En ese momento, el nacido en Casilda ya se encontraba ofuscado por un gol anulado a Hulk y comenzó a reclamar airadamente, pero todo se encendió cuando ambos estrategas iniciaron su ruta a camarines.
Ahí, el intercambio de palabras subió de tono y fue en ese entonces cuando Alberto Valentim alzó su brazo derecho y se mofó de la estatura del nacido al otro lado de la cordillera e incluso según la prensa local le gritó "baixinho".
Ello sacó de control a Sampaoli, quien le respondió y su rostro mostraba signos evidentes de la furia que sentía en ese momento al punto que sus propios jugadores tuvieron que contenerlo y sacarlo, como pudieron del campo de juego del estadio Independencia.
Mira acá el registro