[VIDEO] Jugadores de Fluminense y Sao Paulo entraron con perritos a la cancha del Maracaná
Ambos equipos promovieron una campaña de adopción de cachorros en Río de Janeiro.
Los jugadores de Fluminense y Sao Paulo, entre ellos el chileno Gonzalo Tapia, protagonizaron una curiosa imagen antes del partido en el Estadio Maracaná, por la fecha 36 del Brasileirao, ya que entraron a la cancha con 22 perros.
Según informó el cuadro carioca, se trata de una campaña de adopción en colaboración con el Refugio Joao Rosa, y los 22 canes que entraron a la cancha de Río de Janeiro están disponibles para encontrar nuevos hogares.
La campaña se denominó "Adopta un perro guerrero", con le fin de sensibilizar a los hinchas sobre el cuidado de estas mascotas y fomentar la adopción.
