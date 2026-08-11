Futbolista Jhon Arias envió avión con ayuda a zona afectada por terremoto en Colombia

El futbolista colombiano Jhon Arias anunció el envío de un avión con profesionales de la salud e insumos médicos a Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó, una de las zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia.

El jugador de Palmeiras y de la selección colombiana explicó que la aeronave fue dispuesta con recursos propios con el objetivo de contribuir a enfrentar las consecuencias sanitarias provocadas por el sismo.

Jhon Arias y su esposa impulsaron ayuda para el Chocó

Arias apareció junto a su esposa, Alejandra Ayala, en un video en el que ambos manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas y con las miles de personas afectadas por los daños registrados en viviendas.

"Estamos disponibles a brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance", expresó el futbolista, quien además entregó un mensaje de ánimo a los habitantes de una región que enfrenta graves dificultades luego del terremoto.

Ayala, también oriunda de Quibdó, informó además que fueron habilitadas cuentas bancarias en Colombia y Brasil para recaudar fondos. El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según los antecedentes entregados por el Servicio Geológico Colombiano.

El balance consignado tras la emergencia daba cuenta de al menos 169 fallecidos en Colombia, 14 de ellos en el Chocó, además de importantes daños en distintas zonas del centro y oeste del país.