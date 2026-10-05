Arbitro denunció graves incidentes protagonizados por hinchas de Santiago Wanderers en Santa Laura

La hinchada de Santiago Wanderers fue denunciada en el informe arbitral por graves incidentes ocurridos durante la derrota 2-1 ante Deportes Recoleta, encuentro disputado en el Estadio Santa Laura por la fecha 16 del Ascenso.

De acuerdo al documento oficial elaborado por el árbitro Juan Ignacio Lara, el inicio del segundo tiempo se retrasó tres minutos debido al lanzamiento de piedras y monedas desde el sector norte, donde estaba ubicada la parcialidad visitante.

La situación obligó incluso a realizar llamados a través de los altoparlantes del recinto para intentar controlar a los hinchas y poder reanudar el compromiso.

Sin embargo, los incidentes continuaron pocos minutos más tarde. El partido debió detenerse entre los 48' y 52' debido al lanzamiento reiterado de proyectiles desde la zona ocupada por la barra de Santiago Wanderers.

El informe detalló que entre los objetos arrojados hubo numerosas piedras y monedas, además de un tubo de PVC y un fierro, por lo que nuevamente fue necesario utilizar los altoparlantes para intentar controlar la situación.

Además, se informó que la roja al "caturro" Cristóbal Ponce fue por "ser culpable de conducta violenta; luego de recibir una falta por sujeción, reacciona propinando un fuerte golpe de codo al adversario a la altura del abdomen".

En lo deportivo, Deportes Recoleta se impuso por 2-1, con goles de Carlos González y Germán Estigarribia, mientras Cristóbal Ponce marcó el descuento para Santiago Wanderers.