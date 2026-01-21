Barcelona evitó sorpresas ante Slavia Praga y sueña con el paso directo a octavos en la Champions

FC Barcelona evitó sorpresas este miércoles en la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League y celebró con una remontada por 2-4 sobre Slavia Praga en República Checa, un triunfo que le permite soñar con la clasificación directa a octavos de final.

El conjunto catalán sumó 13 puntos y quedó en el noveno lugar, por debajo de PSG, Newcastle y Chelsea sólo por peor diferencia de gol, faltando una fecha por disputar en la fase de liga.

La primera parte fue complicada para los dirigidos por Hansi Flick, con la sorpresiva apertura de la cuenta de Vasil Kusej para los locales (10').

Fermín apareció para dar vuelta el partido con un doblete (34' y 42'), pero antes del descanso, un inesperado autogol de Robert Lewandowski dejó igualadas las cifras en el tablero (44').

En la segunda parte, Barcelona se lanzó con todo en la ofensiva, y pese a la lesión de Pedri, pudo recuperarse. Dani Olmo devolvió la ventaja a los culés (63') y Lewandowski se redimió para firmar el cuarto gol (71').

Con el resultado, Slavia Praga quedó condenado en el 34°, sin chances de meterse en el repechaje a octavos.

En la última fecha de la fase de liga, Slavia Praga enfrentará a Pafos, mientras que Barcelona buscará la clasificación directa ante Copenhague en Camp Nou.