Chelsea recibió la visita de Daddy Yankee en medio de su duelo de la Champions League
Los memes que dejó el peculiar penal de Zavala por Colo Colo
Comienza la entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios en el Biobío
Pasajera intentó ingresar a Chile con un yacaré bebé disecado
Ferrari presentó el SF-26 ante el reto del nuevo reglamento
En medio de la séptima fecha de la UEFA Champions League, Chelsea recibió una visita de lujo en Stamford Bridge luego de que el cantante puertorriqueño Daddy Yankee asistiese para el duelo que los londinenses animaron frente al modesto Pafos de Chipre.
