Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

DT de Liverpool por dura caída en Champions: "Tengo el apoyo de la directiva"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El técnico holandés aseguró sentirse seguro en su puesto pese a la mala racha del equipo, que solo ha ganado tres de sus últimos doce partidos.

DT de Liverpool por dura caída en Champions:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico de Liverpool, Arne Slot, aseguró que cuenta con el apoyo total de la directiva y que su puesto no corre peligro, a pesar de la mala racha de resultados que atraviesa el equipo. Las declaraciones del entrenador neerlandés llegan tras la dura derrota por 4-1 sufrida el miércoles ante PSV Eindhoven por la Liga de Campeones.

Con solo tres triunfos en sus últimos doce encuentros, los "Reds" han elevado los rumores sobre la continuidad de su técnico. Sin embargo, Slot se mostró tranquilo. "Me siento seguro. Cuando la cosa no va bien, es normal que haya rumores. No es la primera vez que paso por un momento difícil, pero ahora es tiempo de darle la vuelta", afirmó en rueda de prensa.

El mal momento de Liverpool no solo complica sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Champions, sino que también lo tiene relegado en la Premier League, donde marcha undécimo y a once puntos del líder, Arsenal.

"He hablado con los dueños. Nos ayudan a mí y a los jugadores. En esas conversaciones noto la confianza", explicó el estratego, reconociendo que si pierde muchas veces "es normal que la gente hable sobre mi puesto", pero que su atención "está en otras cosas que no son mi situación".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada