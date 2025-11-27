DT de Liverpool por dura caída en Champions: "Tengo el apoyo de la directiva"

El técnico de Liverpool, Arne Slot, aseguró que cuenta con el apoyo total de la directiva y que su puesto no corre peligro, a pesar de la mala racha de resultados que atraviesa el equipo. Las declaraciones del entrenador neerlandés llegan tras la dura derrota por 4-1 sufrida el miércoles ante PSV Eindhoven por la Liga de Campeones.

Con solo tres triunfos en sus últimos doce encuentros, los "Reds" han elevado los rumores sobre la continuidad de su técnico. Sin embargo, Slot se mostró tranquilo. "Me siento seguro. Cuando la cosa no va bien, es normal que haya rumores. No es la primera vez que paso por un momento difícil, pero ahora es tiempo de darle la vuelta", afirmó en rueda de prensa.

El mal momento de Liverpool no solo complica sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Champions, sino que también lo tiene relegado en la Premier League, donde marcha undécimo y a once puntos del líder, Arsenal.

"He hablado con los dueños. Nos ayudan a mí y a los jugadores. En esas conversaciones noto la confianza", explicó el estratego, reconociendo que si pierde muchas veces "es normal que la gente hable sobre mi puesto", pero que su atención "está en otras cosas que no son mi situación".