Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La programación de la última fecha para la fase de liga en la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se definen los clasificados a octavos de forma directa y a los playoffs.

La programación de la última fecha para la fase de liga en la Champions League
 EFE (Archivo)
Esta semana se disputará la última fecha de la fase de liga de la Champions League con un total de 18 partidos que se jugarán en simultaneo el día miércoles 28 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT).

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Miércoles 28 de enero:

  • Ajax vs. Olympiacos. 17:00 horas. Johan Cruijff Arena.
  • Arsenal vs. Kairat Almaty. 17:00 horas. Emirates Stadium.
  • Monaco vs. Juventus. 17:00 horas. Estadio "Luis ll".
  • Athletic Club vs. Sporting CP. 17:00 horas. Estadio de San Mamés.
  • Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt. 17:00 horas. Estadio Metropolitano.
  • Bayer Leverkusen vs. Villarreal CF. 17:00 horas. BayArena.
  • Borussia Dortmund vs. Inter de Milan. 17:00 horas. Signal Iduna Park.
  • Brujas vs. Olympique de Marsella. 17:00 horas. Jan Breydelstadion.
  • Eintracht Frankfurt vs. Tottenham. 17:00 horas. Deutsche Bank Park.
  • FC Barcelona vs. FC Copenhahgue. 17:00 horas. Camp Nou.
  • Liverpool vs. Qarabag. 17:00 horas. Anfield.
  • Manchester City vs. Galatasaray SK. 17:00 horas. Etihad Stadium.
  • Pafos FC vs. Slavia Praga. 17:00 horas. Alphamega Stadium.
  • PSG vs. Newcastle. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
  • PSV Eindhoven vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Philips Stadium.
  • Union St. Gilloise vs. Atalanta. 17:00 horas. Lotto Park.
  • Benfica vs. Real Madrid. 17:00 horas. Estadio da Luz.
  • Napoli vs. Chelsea. 17:00 horas. Estadio "Diego Armando Maradona".

