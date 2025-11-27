Mbappé tras su "póker" en Champions: "La gente habla mucho fuera, pero tenemos que protegernos"

El delantero francés Kylian Mbappé se vistió de héroe para Real Madrid al anotar los cuatro goles en la ajustada victoria por 4-3 sobre Olympiakos. Tras el partido, el astro francés defendió el nivel del equipo y pidió unidad interna para hacer frente a las críticas que surgieron en los últimos días.

"La gente habla mucho fuera, pero es normal cuando juegas en un club como el Madrid. Nosotros tenemos que protegernos, proteger al entrenador y a todo el staff. Tenemos que estar juntos porque vamos a jugar por todo esta temporada", declaró la figura del encuentro en entrevista con Movistar+.

El triunfo fue un respiro para el conjunto "merengue", que llegaba a este duelo por la Liga de Campeones tras encadenar tres partidos sin conocer la victoria. "Fue muy importante volver a ganar. Tres partidos sin ganar es muchísimo para un equipo como nosotros. Era importante para seguir con el objetivo de estar entre los ocho primeros", agregó.

Respecto al desarrollo del partido en Grecia, Mbappé reconoció los altibajos del equipo. "Empezamos muy mal, con muchas pérdidas. Después controlamos el partido, metemos muchos goles y tuvimos ocasiones, pero en la segunda parte fue un poco mano a mano. Tenemos que verlo otra vez, pero tenemos que seguir por esa vía", analizó.