Referentes de Manchester City costearon gastos de sus fanáticos tras derrota ante Bodo/Glimt

Una acción para aplaudir fuera de la cancha protagonizaron los líderes del vestuario de Manchester City. Los capitanes Rúben Dias, Rodrigo Hernández, Erling Haaland y Bernardo Silva tomaron la determinación de reembolsar el precio de las entradas a los aficionados que se desplazaron hasta Noruega para presenciar el compromiso internacional.

El grupo de jugadores se comprometió a abonar el costo de las entradas a la totalidad de los seguidores de Manchester City que realizaron el largo viaje hasta la ciudad de Bodo, como una forma de compensación tras el adverso resultado deportivo y las complejas condiciones climáticas que enfrentaron.

A través de un comunicado conjunto, los futbolistas explicaron sus razones: "Sabemos el sacrificio que nuestros aficionados hacen para viajar alrededor del mundo para seguirnos y nunca lo daremos por hecho. Son los mejores aficionados del mundo. También reconocemos que fue un gran esfuerzo para los aficionados animarnos en ese frío y con lo difícil que fue la tarde en el campo. Cubrir el precio de esos billetes fue lo mínimo que podíamos hacer".

Cabe recordar que el equipo dirigido por Pep Guardiola cayó por 3-1 ante Bodo/Glimt, convirtiéndose en el primer elenco inglés en la historia en perder contra este club noruego, situación que motivó la reacción inmediata de los referentes del plantel hacia su parcialidad.