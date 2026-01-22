Tres hinchas de Brujas fueron detenidos en Kazajistán por disfrazarse de "Borat"

Un viaje de fútbol terminó en un problema legal y diplomático para tres seguidores de Brujas. Los fanáticos, que se desplazaron hasta Kazajistán para alentar a su equipo en el duelo de Liga de Campeones ante Kairat Almaty, fueron detenidos por la policía local tras asistir al estadio disfrazados de Borat, el polémico personaje creado por el cómico británico Sacha Baron Cohen.

El incidente ocurrió la noche del martes 20 de enero en el Estadio Central de Almaty. Pese a que las temperaturas rondaban los grados bajo cero, los tres hombres decidieron vestir únicamente el icónico "mankini" (tanga verde con tirantes) que popularizó la película "Borat: Lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán".

Las autoridades locales no tomaron el hecho con humor. A través de un comunicado, informaron que se abrió un procedimiento administrativo contra los involucrados por embriaguez y "hooliganismo". "Tres hombres cometieron actos irrespetuosos y perturbadores del orden público durante un partido de fútbol", señaló el reporte oficial.

Condena y reacciones

La justicia de Kazajistán actuó con rapidez y dictaminó un castigo de cinco días de prisión para los hinchas, quienes permanecerán retenidos en el país asiático hasta el próximo domingo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica comunicó que sigue de cerca la situación para prestar ayuda consular.

Un amigo de los detenidos expresó su preocupación al diario belga Nieuwsblad: "Es muy grave. No hicieron nada más que ponerse un disfraz de Borat".

Cabe recordar que el personaje de Borat, un supuesto periodista kazajo caracterizado por ser antisemita, racista y machista, generó históricamente rechazo en las autoridades de Kazajistán, quienes consideraron sus películas como una denigración a su cultura, aunque en los últimos años la tensión había disminuido al punto de usarlo como reclamo turístico.

En lo estrictamente deportivo, el partido pasó a segundo plano, aunque Brujas logró una contundente victoria por 4-1 sobre Kairat Almaty.