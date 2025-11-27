[VIDEO] Arturo Vidal contó divertida anécdota a 12 años de su "hat-trick" en Champions

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, contó una curiosa anécdota a 12 años del recordado hat-trick que hizo en la Champions League, jugando por Juventus ante Copenhague.

En la previa del podcast "El Reinaldo", el "King" contó que la pelota de ese partido, ocurrido un 27 de noviembre de 2013, la perdió en un robo que sufrió en Italia.

"Me robaron reloj, todo, pero lo que más me dolió fue la pelota. Nunca más hice un hat-trick", remató Vidal entre risas junto a los presentes en el podcast.

"Se robaron los goles", agregó para terminar, con humor, la anécdota.