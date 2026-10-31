Arnaldo Castillo fue protagonista con gol y roja en la victoria de O'Higgins ante Ñublense
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Arnaldo Castillo fue protagonista con gol y roja en la victoria de O'Higgins ante Ñublense
Arnaldo Castillo fue decisivo para O'Higgins en su ajustado triunfo 1-0 sobre Ñublense en Rancagua por la fecha 26 de la Liga de Primera. El ariete no solo llegó a 22 tantos en la presente temporada, si no que también vio la roja y quedó suspendido para el duelo ante Universidad de Concepción el 5 de noviembre.
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