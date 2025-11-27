Cobresal y Colo Colo protagonizarán una "final" por uno de los cupos a la Copa Sudamericana

Cobresal y Colo Colo abrirán la penúltima fecha de la Liga de Primera este viernes, desde las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio El Cobre, en El Salvador, con un choque crucial en la pelea por conseguir uno de los cupos a la Copa Sudamericana 2026.

Albos y mineros llegan igualados con 44 puntos, aunque es el equipo capitalino el que está ocupando la última plaza que permite la clasificación al torneo de Conmebol, en el séptimo lugar, gracias a una gran diferencia de goles.

El Cacique llega en su mejor momento desde que asumió el técnico Fernando Ortiz, con tres victorias consecutivas. La última celebración fue un 4-1 sobre Unión La Calera en el Monumental, que permitió a Colo Colo meterse en la zona de copas.

La gran novedad para la visita al campamento minero será el regreso a las citaciones del capitán Esteban Pavez, después de tres partidos marginado por el DT.

Aunque el capitán Pavez arrancará desde la banca, ya que Ortiz mantendrá el renovado mediocampo compuesto por Vicente Pizarro, Víctor Méndez y Tomás Alarcón.

La oncena de Colo Colo será con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

Cobresal, por su parte, está obligado a ganar para desplazar a Colo Colo y volver al séptimo lugar. Cualquier otro resultado lo dejará en una complicada posición de cara a la última fecha, en donde visitará a Ñublense.

La posible formación que usará Gustavo Huerta será con Jorge Pinos; José Tiznado, Cristián Toro, Christian Moreno, Aaron Astudillo, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Jorge Henríquez, César Yanis; Diego Coelho y César Munder.

El duelo será arbitrado por Juan Lara, quien será asistido por Miguel Rocha y Alan Sandoval; el cuarto juez será Franco Jiménez, y el VAR estará a cargo de Rodrigo Carvajal y Eric Pizarro.

Todos los detalles los podrás escuchar en vivo este viernes en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.