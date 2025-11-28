Con duelos en simultáneo: Así se jugará la última fecha de la Liga de Primera

La ANFP lanzó la programación de la última fecha de la Liga de Primera a disputarse entre el próximo viernes 5 y el domingo 7 de diciembre con variados partidos en simultáneo.

La jornada la abrirán Palestino y Huachipato el viernes 5 en La Cisterna.

En día sábado, en tanto, estará llena de acción dado que se jugarán cuatro partidos a las 18 horas buscando definir a los dos clasificados a Copa Libertadores y a los dos descendidos.

Es así como ese día Universidad Católica recibirá a Unión La Calera, Universidad de Chile visitará a Deportes Iquique, Limache jugará ante La Serena y O'Higgins se verá las caras ante Everton.

En jornada dominical, en tanto, se determinarán los clasificados a Copa Sudamericana dado que Colo Colo recibirá Audax Italiano, y Ñublense chocará ante Cobresal.

Así se jugará la fecha 30 de la Liga de Primera

Viernes 5

Palestino vs. Huachipato, a las 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 6

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, a las 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Coquimbo Unido vs. Unión Española, a las 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Deportes Limache vs. Deportes La Serena, a las 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

O'Higgins vs. Everton, a las 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 7