Gobierno explicó motivos para reprogramar el duelo entre Cobresal y Colo Colo

Con el partido entre Cobresal y Colo Colo ya reprogramado para las 18:30 horas de mañana viernes, el delegado presidencial de la provincia de Chañaral, Jorge Fernández, explicó la decisión de adelantar el partido antes agendado para las 20:00 horas.

"Queremos informar que se realizó una reprogramación del partido y ahora se jugará a las 18:30, lo cual nos parece mucho más adecuado y coincide también con las instrucciones de Carabineros", comenzó diciendo.

"Tener la luz del día mejora la capacidad táctica de Carabineros para así asegurar la seguridad de quienes asisten al evento y, por supuesto, de toda la comunidad de El Salvador", añadió.

"Agradecemos a la organización, a la ANFP y a los equipos que han puesto toda la voluntad pensando en la seguridad de todas las personas: en quienes van a disfrutar de este partido y en quienes viven en El Salvador. Entendiendo también que vamos a comenzar la Teletón y necesitamos tener a Carabineros desplegados en todo el país", complementó.

El duelo entre mineros y albos -ambos con 44 puntos- resulta clave en la lucha por llegar a Copa Sudamericana, dado que el cuadro legionario es octavo y el conjunto popular es séptimo gracias a la diferencia de gol.