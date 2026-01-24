Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Hinchas de Deportes La Serena fueron muy críticos con la nueva camiseta del club

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las quejas iban en relación al estilo y el sponsor.

Los hinchas de Deportes La Serena criticaron por redes sociales el diseño de la nueva camiseta del cuadro "granate".

Las principales quejas por parte de los seguidores eran con respecto al estilo, que consideraron que fue básico y sin esfuerzo. Además, se criticó el sponsor de una casa de apuestas que se puede ver en el centro de la indumentaria.

El elenco "papayero", jugará este sábado 24 de enero su tradicional Tarde Granate, frente a Cobresal a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "La Portada.

 

