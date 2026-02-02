Informe arbitral detalló incidentes protagonizados por hinchas de la U en el Nacional

El árbitro del partido que jugó Universidad de Chile ante Audax Italiano, Gastón Phillipe, entregó su informe y en el documento detalló cada uno de los incidentes que protagonizaron barristas del elenco azul en el duelo disputado el viernes en el Estadio Nacional.

"A los 4 minutos de juego, hinchas ubicados en la galería sur (puertas 14 y 15), sector donde se ubica la barra de Universidad de Chile, intentan derribar la reja que separa la galería de la cancha, luego lanzan bengalas llegando una de ellas al terreno de juego y otros objetos a la zona de exclusión. Tras el ingreso de Carabineros a dicha tribuna este sector queda vacío y los hinchas que ahí estaban produciendo desórdenes escalan las rejas de separación para ubicarse en el sector de las puertas 16, 17 y 18, donde durante todo el primer tiempo lanzan asientos, latas de bebida y diversos proyectiles sobre la pista de recortan, además de enfrentarse con proyectiles a Carabineros y la seguridad privada propuesta por el Club organizador", escribió el juez.

"Estas acciones son con la intención manifiesta de que el partido no se pudiera desarrollar y el encuentro tuviera que suspenderse. Durante el entretiempo los incidentes continuaron en los sectores de las puertas 16, 17 y 18, con hinchas rompiendo asientos y rejas, lanzándolas y utilizándolas como puente para invadir la zona de exclusión donde se enfrentaron con la seguridad privada que siempre intentó contener la situación. En las puertas 11, 12 y 13 también se lanzan distintos objetos a la cancha y se intenta romper rejas, además de quemar papeles y un basurero el cual lanzan a la pista de recortan", añadió.

"En el inicio del segundo tiempo continúa el lanzamiento de proyectiles a la cancha, Carabineros y seguridad privada. Mientras en el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería encienden fuego a otro basurero que también es lanzado a la pista de recortan, en el sector de las puertas 16, 17 y 18 prenden una fogata con cartones y diversos elementos rescatados del interior del estadio, lo que genera un incendio en el lugar. Debida a esta situación y después de llamados por altavoces, a los 55 minutos en coordinación con delegados de la ANFP y Carabineros, se decide realizar una interrupción momentánea del partido, debido al fuego pronunciado y al constante humo que de ahí emanaba, lo que obligo a la presencia de Bomberos en el recinto", complementó.

"Se avisa por altavoces que el sector de las puertas 16, 17 y 18 de la galería sur será desalojado, reanudándose el partido a los 64 minutos tras el desalojo de dicha localidad. Después y durante varios minutos continúa el lanzamiento de objetos a la pista de recortan desde el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería sur", cerró.