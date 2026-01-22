La Liga de Primera tiene nuevo nombre tras importante acuerdo comercial

La ANFP y TNT Sports llegaron a un acuerdo con una de las principales empresas de comercio electrónico a nivel global para que le dé el nombre a la Liga de Primera durante las temporadas 2026 y 2027 y transforme en uno de los principales sponsors del torneo.

Así, de acuerdo a lo informado por Quilín, el torneo se llamará ahora Liga de Primera Mercado Libre en un acuerdo que incluye derechos de exposición, integración comercial y presencia de marca en las transmisiones televisivas y digitales del campeonato.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, valoró el acurdo y aseguró que "esto refleja la valoración de nuestra competencia y su conexión con compañías innovadoras que están marcando tendencias y abriendo caminos. Estamos seguros que en esta nueva unión de fuerzas, en la que también participamos junto a TNT Sports, podremos llevar nuestra Liga de Primera a todos los rincones de nuestro país, para conectar el deporte más lindo del mundo con las niñas y niños, las familias y todos los hinchas de Chile y Latinoamérica".

Mientras que Alan Meyer, vicepresidente de Mercado Libre para Países Andinos, valoró este acuerdo por la magnitud que implica la máxima división del campeonato nacional: "El fútbol es el deporte más popular, más practicado y más visto de Chile. Asociarnos a la Liga de Primera es un tremendo honor. Significa apoyar un elemento muy importante para nuestro país", expresó.