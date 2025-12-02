La U se juega la vida por el "Chile 2" ante un Coquimbo que busca el récord de triunfos

Este martes 2 de diciembre, Universidad de Chile y Coquimbo Unido chocan en un crucial partido que cierra la penúltima fecha de la Liga de Primera, con el conjunto estudiantil obligado a sumar de a tres contra un campeón que parece imparable y apunta a despegarse en un registro histórico.

La escuadra azul tiene la misión de ganar y llegar al cierre con opciones de pelear por el "Chile 2" a Copa Libertadores, e incluso los pasajes a fase previa, pues llegan cuartos con 51 puntos, a cuatro de Universidad Católica y dos por detrás de O'Higgins.

Evidentemente, una derrota de la U ante los "piratas" le dará el pasaje para fase de grupos a la UC.

Además, los "laicos" tendrán que sobreponerse al terremoto mediático que causó el DT Gustavo Alvarez, quien en la previa expresó su deseo de partir del club, pues en su opinión "Universidad de Chile debe traer otro entrenador" y que en lugar de pretemporada "mi planificación en enero es recargar energía con mi familia".

El más probable 11 azul es con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio.

[FOTOS] La formación de U. de Chile para su duelo frente a Coquimbo Unido en Santa Laura #Cooperativa90 https://t.co/76kSpGeAJQ pic.twitter.com/vwnvvKIH6O — Cooperativa (@Cooperativa) December 1, 2025

Por el otro lado estará un Coquimbo Unido que pese a ya tener el título en sus vitrinas, ha estado lejos de sacar el pie del acelerador.

Los "piratas" apuntan a quedarse en solitario con el récord nacional de victorias consecutivas y dejar atrás los 16 triunfos que los tienen igualados con el "Ballet Azul" de –justamente– la U en los años 60s.

Sin embargo, las aguas tampoco son tranquilas en la banca aurinegra, pues también está el rumor del adiós de su técnico Esteban González, vinculado recientemente a la liga mexicana con negociaciones avanzadas.

Las acciones, que pasaron por múltiples cambios de agenda y hasta escenario, se jugarán en Santa Laura con arbitraje de Diego Flores desde las 18:00 horas (21:00 GMT) y podrás seguirlas en la señal de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.