La U y Everton protagonizan un duelo crucial en la carrera por el "Chile 2" de Libertadores

La fecha 25 de la Liga de Primera culmina este lunes 26 de octubre con el importante duelo entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar, enmarcado en la pelea por el "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027.

Los azules llegan con 45 puntos, con la opción de acortarle distancia al líder Colo Colo (55) que empató ante Palestino. Además, tienen en sus manos el alejarse de Universidad Católica, tercero con 42 puntos tras perder con Unión La Calera.

El conjunto "ruletero" también quedó expectante con la derrota "cruzada", ya que suma 39 unidades en cuarto puesto.

Ambos equipos se vieron las caras hace un mes, en su historiada llave por octavos de final de la Copa Chile: Tras un 1-0 interrumpido en Sausalito debido a incidentes de la barra azul, el Estadio Nacional albergó la reanudación y la revancha el mismo día.

El segundo duelo acabó 1-1, avanzando Universidad de Chile de manera ajustada gracias al solitario gol de la ida.

La U suma una racha de tres victorias consecutivas en la Primera División, incluyendo un contundente 6-0 sobre Ñublense en la fecha pasada.

El DT Fernando Gago señaló que el duelo suspendido con Deportes Antofagasta a mitad de semana por Copa Chile no cambió su planificación: "El partido de esta fecha lo íbamos a jugar, independiente del que se suspendió. Sí, la carga de un partido entre semana no la tuvimos. Ahora tenemos que enfocarnos en llegar en las mejores condiciones".

Por el lado del "Eforé" de Walter Ribonetto, han ganado sus últimos dos duelos por el torneo nacional, siendo el más reciente un esforzado 3-2 frente a Deportes La Serena en el Estadio Sausalito.

Las acciones en El Teniente de Rancagua arrancarán a las 18:00 horas con arbitraje de Franco Jiménez. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.