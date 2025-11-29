La UC igualó con Huachipato y quedó a un paso de clasificar a la fase grupal de la Copa Libertadores

Universidad Católica igualó sin goles ante Huachipato en su visita al Estadio Cap por la fecha 29 de la Liga de Primera y dejó latente la lucha por el cupo de "Chile 2" a Copa Libertadores, quedando a cuatro puntos de la U que enfrentará el martes a Coquimbo.

El partido comenzó con un ida y vuelta a ambas áreas, bajando la intensidad a medida que pasaban los minutos. Aun así, a los 24' Lionel Altamirano generó la ocasión más clara de la primera parte con un cabezazo que desvió solo frente a la portería de la UC.

A los 32', Fernando Zampedri cruzó a Maicol León, lo que provocó que el delantero de la UC recibió amarilla y se perderá la última fecha del campeonato.

A pesar de no cerrar de la mejor manera el primer tiempo, la UC salió con todo en la segunda mitad y avisó de inmediato con un sorpresivo remate de Fernando Zampedri que dio en el vertical a los 48' y un tiro de esquina cerrado de Eduard Bello que dio en el horizontal.

En el transcurso del complemento, ambos equipos se esmeraron en encontrar los espacios e ir en busca del gol del triunfo, pero las intervenciones de Vicente Bernedo por parte de los cruzados y de Rodrigo Odriozola por los acereros, que contuvo una gran chilena de Zampedri, evitaron que el marcador se moviera.

Con este resultado, la UC quedó en el segundo puesto con 55 unidades dejando escapar una buena chance de escaparse como escolta y cerrará su año contra Unión La Calera el domingo 7 de diciembre.

Durante la misma jornada, el elenco de Talcahuano, que se quedó en el noveno lugar con 42 puntos, se medirá ante Palestino, en la previa de lo que será la final de Copa Chile versus Limache el miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en Rancagua en busca de conseguir un cupo en competencia internacional.