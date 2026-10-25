La UC tropezó con el colista La Calera y cedió terreno por el "Chile 2"

Universidad Católica sufrió una dura derrota por 3-1 ante Unión La Calera este domingo en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar", por la fecha 25 de la Liga de Primera, resultado que complicó al equipo de Daniel Garnero en su lucha por conseguir el cupo de "Chile 2" para la Copa Libertadores.

Los "cruzados" comenzaron con ventaja gracias a Fernando Zampedri (40'), quien convirtió mediante lanzamiento penal y alcanzó los 175 goles con la camiseta estudiantil. Sin embargo, los locales reaccionaron antes del descanso y consiguieron la igualdad a través de Sebastián Sáez (45+3').

En el complemento, el conjunto calerano aumentó su intensidad y estuvo cerca de ponerse en ventaja tras un error de Vicente Bernedo, aunque el VAR anuló un gol de Sáez por una mano del delantero. De todas maneras, Nicolás Ferreyra (58') aprovechó un centro de Bayron Oyarzo para conectar un cabezazo y establecer el 2-1.

Católica intentó reaccionar, pero sus aspiraciones sufrieron un nuevo golpe a los 84 minutos, cuando Jimmy Martínez recibió tarjeta roja directa por una dura infracción sobre Sebastián Sáez. Con superioridad numérica, los dirigidos por John Armijo sentenciaron el encuentro mediante Bayron Oyarzo (90+7'), quien convirtió el definitivo 3-1.

Con este resultado, Universidad Católica permaneció tercera con 42 puntos, a tres de Universidad de Chile, que todavía debe enfrentar a Everton. Los "cruzados" buscarán recuperarse este miércoles 28 de octubre, cuando reciban a Audax Italiano en el partido pendiente de la fecha 24 en Claro Arena, antes de disputar el Clásico Universitario del domingo 1 de noviembre.

La Calera se mantiene último, con 21 puntos.