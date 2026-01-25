Síguenos:
Meneghini sobre Lucas Assadi: La idea es que juegue como un mediapunta

El director técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, abordó la decisión táctica respecto a la posición de Lucas Assadi tras la dura derrota por 3-0 ante Universitario en Lima, explicando que se trató de una decisión de funcionamiento y destacando la versatilidad del volante. En ese sentido, el entrenador azul aseguró que Assadi posee las condiciones para aportar en distintas funciones y que es capaz de hacer muchas más cosas bien de las que ya muestra habitualmente.

