Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.4°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Ñublense anunció al volante Ignacio Tapia como su nuevo refuerzo para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante llegó procedente de Belgrano en condición de préstamo

Ñublense anunció al volante Ignacio Tapia como su nuevo refuerzo para la temporada 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ñublense hizo oficial la llegada del volante argentino Ignacio Tapia y sumó así su décima incorporación para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.

El jugador de 21 años llegó al cuadro de Chillán procedente de Belgrano en condición de préstamo. También registró pasos por las selecciones juveniles de Argentina.

Con esto, Tapia se sumó a Carlos SalomónHernán Muñoz, Joaquín González, Manuel RiveraFelipe CamposFranco Rami, Diego Céspedes, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar como los nuevos refuerzos de los "diablos rojos".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada