Ñublense anunció al volante Ignacio Tapia como su nuevo refuerzo para la temporada 2026

Ñublense hizo oficial la llegada del volante argentino Ignacio Tapia y sumó así su décima incorporación para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.

El jugador de 21 años llegó al cuadro de Chillán procedente de Belgrano en condición de préstamo. También registró pasos por las selecciones juveniles de Argentina.

Con esto, Tapia se sumó a Carlos Salomón, Hernán Muñoz, Joaquín González, Manuel Rivera, Felipe Campos, Franco Rami, Diego Céspedes, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar como los nuevos refuerzos de los "diablos rojos".