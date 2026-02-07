O'Higgins doblegó agónicamente a La Serena y es líder de la Liga de Primera

O'Higgins de Rancagua ratificó su buen arranque de temporada este sábado al conseguir un trabajado y agónico triunfo por 1-0 sobre Deportes La Serena, resultado que le permite situarse como líder de la Liga de Primera.

En el encuentro disputado en el Estadio Codelco El Teniente, el "Capo de Provincia" fue el claro dominador de las acciones. El cuadro dirigido técnicamente por Lucas Bovaglio controló la posesión del balón durante gran parte del compromiso, aunque careció de profundidad para romper el cerrojo defensivo de la escuadra "papayera".

La polémica de la jornada llegó a través de los pies de Jeisson Vargas. El volante granate estuvo a punto de abrir la cuenta con un tiro de esquina cerrado que complicó al portero Omar Carabalí, quien terminó introduciendo el balón en su propio arco. Sin embargo, el juez del encuentro anuló la conquista tras advertir que el esférico había abandonado el terreno de juego en la trayectoria del centro.

Cuando parecía que el marcador no se movería en Rancagua, apareció la figura de Francisco González (87'). Tras una serie de rebotes y un balón suelto en el área chica visitante, el atacante argentino estuvo atento para capturar el "balón muerto" y mandarlo al fondo de las redes, desatando la alegría en las huestes celestes.

Con este resultado, O'Higgins sumó su segunda victoria consecutiva y escaló a lo más alto de la tabla con 6 unidades.

Por su parte, Deportes La Serena se mantiene con apenas un punto, rescatado en su debut frente a Universidad Católica.