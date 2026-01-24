Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

O'Higgins oficializó a Benjamín Schamine como su nuevo refuerzo de la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante llegó procedente de Defensa y Justicia.

O'Higgins anunció al volante argentino Benjamín Schamine como su nuevo fichaje y sumó así su sexta incorporación para competir en Primera División, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.

El jugador de 22 años arribó al cuadro celeste procedente de Defensa y Justicia, equipo en el cual hizo su debut como profesional.

"¡Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo los colores del Capo de Provincia!", comunicó el club en redes sociales.

Con esto, Schamine, se sumó a Jorge Peña, Miguel Brizuela, Benjamín Rojas, Bastián Yáñez y Leandro Díaz como los refuerzos del elenco rancagüino.

En portada