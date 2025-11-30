Pablo Aránguiz se lesionó y salió desconsolado después del gol de O'Higgins a Unión Española
Los hispanos no pudieron mantener la ventaja obtenida en el inicio del partido.
Unión Española recibió dos golpes terribles en el primer tiempo ante O'Higgins, crucial en la lucha por la permanencia, ya que el capitán Pablo Aránguiz, referente del equipo, se lesionó justo después del gol del empate que anotaron los rancagüinos gracias a Martin Sarrafiore.
Poco después del festejo de los visitantes en Santa Laura, Aránguiz presentó molestias y no pudo seguir, saliendo desconsolado en un partido donde los hispanos están obligados a ganar para no descender.
😱⚽🔥 ¡Se repone rápidamente el Capo de Provincia!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 30, 2025
Martín Sarrafiore definió al primer palo y puso la igualdad para O'Higgins, en su visita a Unión Española de este #MatchdayDomingo.
Martín Sarrafiore definió al primer palo y puso la igualdad para O'Higgins, en su visita a Unión Española de este #MatchdayDomingo.
Minuto 31’ Pablo Aránguiz sale de la cancha por lesión. Ingresa Insaurralde.— Ignacio Hernaiz - LFH (@LaFuriaHispana_) November 30, 2025
UE 1-1 OHI
Que pena, Pablito Aránguiz. Pero si el equipo desciende es cuando tiene que mostrar su amor por la camiseta y quedarse para encabezar el proyecto de retorno... pic.twitter.com/yK09mUH6L9— Ricardo Pinto (@pintoperiodista) November 30, 2025