La lucha por la permanencia vivirá su jornada de definición este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT), cuando cuatro compromisos en simultáneo marquen el destino de Unión La Calera y Universidad de Concepción, que se enfrentarán en el "Nicolás Chahuán Nazar".

El choque de los últimos en la Región de Valparaíso se vivirá como una "final". La escuadra "cementera", decimoquinta con 27 puntos, llega en su mejor racha de la temporada tras sumar diez de los últimos 15 puntos en juego.

Al frente, los penquistas arriban como colistas con 26 unidades y una abultada desventaja en la diferencia de gol (-28). Una victoria local sentenciará de forma matemática al "campanil" a volver a la categoría de plata con una fecha de anticipación, mientras que un triunfo forastero dejará la definición al rojo vivo.

El dramatismo se sostiene por el escenario de una eventual igualdad, ya que si ambos reparten puntos podrían descender juntos este mismo domingo.

Para que se consume la catástrofe mutua, Audax Italiano (30) y Cobresal (30) deben imponerse en sus respectivos cruces en La Florida frente a Palestino y en Chillán ante Ñublense.

Un escalón más arriba respira O'Higgins con 31 puntos, conjunto que sellará su permanencia si logra vencer a Everton en el Sausalito, pero que de tropezar mantendrá la incertidumbre si los de abajo suman.

Con las denuncias administrativas descartadas por el directorio de la ANFP, todos los detalles de estos partidos los podrás seguir a través de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.