[VIDEO] César Munder deslumbró y golpeó a Colo Colo con espectacular derechazo al ángulo

El delantero César Munder exhibió todo su talento y deslumbró este viernes en El Salvador con un espectacular golazo al ángulo, desde fuera del área, dejando parado al arquero Fernando De Paul, para el 3-0 de Cobresal sobre Colo Colo (50'), en el segundo tiempo del partido que abrió la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

Revisa el golazo de Munder: