[VIDEO] César Munder deslumbró y golpeó a Colo Colo con espectacular derechazo al ángulo
El delantero de Cobresal dejó parado a Fernando De Paul.
El delantero de Cobresal dejó parado a Fernando De Paul.
El delantero César Munder exhibió todo su talento y deslumbró este viernes en El Salvador con un espectacular golazo al ángulo, desde fuera del área, dejando parado al arquero Fernando De Paul, para el 3-0 de Cobresal sobre Colo Colo (50'), en el segundo tiempo del partido que abrió la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.
Revisa el golazo de Munder:
😱⚽🔥 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 28, 2025
César Munder sacó un remate IMPRESIONANTE de larga distancia y colocó el tercer gol para Cobresal, en este #MatchdayViernes ante #ColoColo. Nada pudo hacer Fernando De Paul que sólo quedó mirando el balón.
Disfruta los partidos de la… pic.twitter.com/Q4pmBD2E8R