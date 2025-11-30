[VIDEO] El golazo de Castellani que ilusionó a Unión Española ante O'Higgins

Gonzalo Castellani castigó un error de la defensa de O'Higgins con un golazo que significó el 1-0 para Unión Española en Santa Laura. Con esto, el volante desató la euforia en un recinto donde el público se mantiene expectante a la lucha por evitar el descenso.

🥵⚽🔴🟡 QUÉ GOLAZO



Gonzalo Castellani aprovechó un balón suelto cerca del área de O'Higgins y, con un zapatazo, puso el 1-0 de Unión Española, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 29 por la #LigaDePrimera 2025.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 30, 2025